Motorista perde controle da direção e morre após Ford Ka sair da pista na MS-215

No veículo foram encontradas embalagens de bebidas alcoólicas

©Sidney Assis Um homem de 30 anos, identificado como Edney Alves da Silva, morreu nesta quarta-feira (18) na MS-215, em Pedro Gomes, distante 296 quilômetros Campo Grande. Ele teria perdido o controle da direção e colidiu contra várias árvores.





De acordo com o site Coxim Agora, Edney dirigia um Ford Ka com placas de Sonora, e seguia pela via sentido município, quando teria perdido o controle da direção e o veículo saiu da pista.





O Ford Ka acabou colidindo com várias árvores e Edney morreu no local. Além disso, segundo o delegado Murilo Silva, outra pessoa estaria no carro, mas fugiu do local.





Dentro do veículo foram encontradas diversas embalagens de bebidas alcoólicas, segundo o Coxim Agora, e a polícia não descarta que elas tenham sido a causa do acidente.





Estiveram no local atendendo a ocorrência equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Peritos do Núcleo Regional de Coxim. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim.





Fonte: Midiamax Por: Ana Paula Chuva