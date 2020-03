Sebrae suspende atendimentos presenciais em Mato Grosso do Sul

A partir de segunda-feira (23), serviços oferecidos pela instituição passarão a ser feitos de forma online

Unidades da instituição em MS vão suspender serviços presenciais

O Sebrae em Mato Grosso do Sul informa que todas as unidades da instituição no estado deixarão de atender presencialmente a partir da próxima segunda-feira (23). A medida visa contribuir com a prevenção contra o novo Coronavírus (Covid 19), que já possui casos confirmados em MS.





Até o dia 31 deste mês – período que pode ser prorrogado –, estarão suspensos todos os serviços presenciais, incluindo atendimentos, cursos, palestras, reuniões, treinamentos e outras atividades.





Na última segunda-feira (16), a instituição havia anunciado o cancelamento de eventos para público acima de 100 pessoas, visando proteger colaboradores, clientes e parceiros. Agora, as programações de todos os portes ficam suspensas.





Sebrae Digital





online e nas redes sociais Facebook . Para ajudar os pequenos negócios neste momento, o Sebrae segue com diversas soluções digitais, como o Radar Sebrae e o Simulador de Negócios , além de conteúdos gratuitos disponíveise nas redes sociais Instagram





Para atendimentos, orientações empresariais e mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800 ou no WhatsApp (67) 99683-8811.









ASSECOM/SEBRAE-MS