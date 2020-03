Mãe queima mãos de filho de 6 anos porque pegou dinheiro para levar à escola

A outra filha da mulher estava com vários hematomas pelo corpo

Mulher foi presa e levada para a delegacia ©ILUSTRAÇÃO Uma mulher foi presa na última quarta-feira (18), em Aquidauana a 135 quilômetros de Campo Grande, por maus-tratos. Os filhos de 6 anos da mulher, uma menina e um menino estavam com vários hematomas pelo corpo e com as mãos queimadas. O caso só foi divulgado nesta quinta-feira (19).





A polícia recebeu a denúncia anônima de que os irmãos eram maltratados pela mãe. Os policiais foram averiguar a situação e encontraram as crianças na casa de um familiar.





O menino estava com as mãos queimadas e contou aos militares, que a mãe o tinha queimado com uma colher quente depois de ele pegar dinheiro para levar para a escola.





Segundo o site O Pantaneiro, a menina de mesma idade tinha vários hematomas pelo corpo e contou que havia sido agredida pela mãe depois de vê-la na cama com um homem. A mulher foi presa e levada para a delegacia.









Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo