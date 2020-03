IMÓVEIS| A constante valorização dos imóveis em Perdizes

Região conta com boas opções e está sempre valorizada.

Um dos principais fatores levados em conta por quem deseja adquirir um imóvel – especialmente ao ver essa compra como um investimento – é a questão da valorização ao longo do tempo. No caso dos imóveis em Perdizes , isso não é diferente e muitas pessoas consideram o bairro com ótima localização e bom para morar.





Além de estar próximo de outros bairros nobres, como Higienópolis, Perdizes também é um bairro em que você tem fácil acesso a tudo, especialmente a vida noturna de São Paulo.





Assim, a região atrai pessoas de todas as idades, desde os jovens que querem aproveitar ao máximo a Av. Paulista, mas depois buscam uma região tranquila para descansar, até os mais velhos, que querem apenas um pouco de tranquilidade para aproveitar sozinhos ou com a família.





Então, Perdizes acaba se tornando atrativa não apenas para quem aluga – caso muito comum dos mais jovens, que vêm para São Paulo para estudar e trabalhar -, mas também para quem compra casas ou apartamentos.





Valor do metro quadrado





No primeiro semestre de 2019, o valor do metro quadrado no bairro paulista se situava entre R$ 8 mil e R$ 12,8 mil. Tudo dependia da quantidade de quartos do imóvel e se havia vaga de garagem.





A tendência é que o valor do metro quadrado só aumente, como um claro sinal da valorização dos imóveis situados na região. Mas qual seria o motivo disso?





Boa infra-estrutura





Perdizes tem várias facilidades a oferecer para seus moradores, desde supermercados e farmácias até a proximidade com o Parque da Água Branca. Há também um shopping, fácil acesso ao Terminal Rodoviário da Barra Funda, restaurantes, lojas e até atividades culturais.





Facilidade de acesso a Av. Paulista





Jovens e adultos que gostam de aproveitar a vida noturna podem optar por apartamentos à venda em Perdizes exatamente por causa da facilidade de acesso a Av. Paulista.





Além disso, quem trabalha na região da Paulista também pode preferir morar mais perto, já que em cerca de 20 minutos poderá estar em seu local de trabalho.





Tranquilidade





Não importa qual seja a faixa etária do morador, tranquilidade tem sido um dos principais requisitos na hora de escolher um local para viver. Ainda mais em São Paulo, uma cidade que quase nunca para.





Sendo assim, Perdizes consegue atender bem a essa solicitação. A região é tranquila, ideal para quem deseja um local sossegado para morar. Mesmo quem gosta de agito escolhe o bairro para viver, já que a ideia é aproveitar a vida noturna nas regiões próximas e então volta para casa para descansar.





Facilidade de acesso a demais regiões





Como São Paulo é uma cidade grande, raramente as pessoas vivem e trabalham no mesmo bairro. Assim, o ideal é viver em uma região de fácil acesso, que permita transitar pela cidade sem grande dificuldade.





O bairro Perdizes oferece isso a seus moradores. É possível ir para outras regiões de São Paulo tanto de carro quanto usando o transporte coletivo. A localização do bairro é estratégica e consequentemente o morador está perto de tudo.





São quatro as ruas responsáveis pela facilidade de acesso ao bairro e as demais regiões da cidade: a Av. Pacaembu, a Av. Sumaré, a Av. Francisco Matarazzo e a Av. Doutor Arnaldo. Todas garantem que seja possível se locomover através de transporte próprio ou coletivo.





Transporte coletivo





Quem não tem veículo próprio também consegue se virar bem ao alugar ou comprar casas em Perdizes . Por enquanto, o bairro ainda não tem uma estação de metrô que atenda a região, mas está próximo de várias outras como Barra Funda e Vila Madalena.





Então, para quem precisa usar o metrô para se locomover pela cidade, não tem grandes dificuldades. Da mesma forma que várias linhas de ônibus atendem a região. É possível inclusive chegar até a Av. Paulista usando o transporte coletivo.





Proximidade com bairros nobres





Os bairros nobres que ficam próximos a Perdizes também justificam a valorização da região. Principalmente das casas e apartamentos que ficam mais próximas de Higienópolis ou do bairro Pacaembu.





Além disso, imóveis que estão próximos de Pompéia também observam essa valorização.





Então, os bairros nobres acabam “emprestando” um pouco de sua atratividade para Perdizes. Afinal, quem não gostaria de morar em uma região próxima a bairros atrativos da cidade?





Linha Laranja do Metrô





A linha Laranja do Metrô ainda está em fase de construção e a previsão é de que seja entregue até o ano de 2025. Irá ligar alguns bairros – inclusive Perdizes – e facilitar a locomoção das pessoas entre a Zona Norte, a Zona Central a Zona Oeste da cidade.





Apesar de estar longe de ser concluída, a possibilidade de existir uma estação de metrô no bairro já começa a valorizar os imóveis da região.





A linha laranja irá iniciar na estação São Joaquim, próxima ao bairro Liberdade, e terminará no bairro Brasilândia. Em seu caminho irá passar por outros conhecidos bairros além de Perdizes, como Bela Vista, Pompéia e Higienópolis.





Só no ano de 2015, quando foi anunciada a linha 6 (laranja), algumas regiões de São Paulo observaram aumento de 30% no valor dos imóveis. Perdizes, na época, teve 20% de valorização.





Universidades nas proximidades





Outro fator que também valoriza bastante os imóveis em Perdizes é a proximidade com algumas universidades, como a PUC e a Uninove. Apesar de não estarem localizadas exatamente no bairro Perdizes, acabam valorizando a região.





Para os estudantes, o fato de estarem próximos as universidades, os convence a alugar uma casa ou apartamento no bairro. Afinal, terão facilidade de chegar até o campus em que estudam.





Mas isso não se resume apenas a quem estuda nas universidades próximas. Mesmo os estudantes da USP (Universidade de São Paulo) conseguem facilmente chegar até a universidade. No entanto, neste caso, o benefício pode entrar na questão da facilidade de acesso a outras regiões da cidade e por isso a escolha de Perdizes para viver.





Como foi possível perceber, Perdizes é uma região que está sempre se valorizando, pois conta com vários benefícios que tornam o bairro atrativo para diversos públicos.