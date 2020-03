HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (30)

©REPRODUÇÃO

Áries





O céu recomenda muito cuidado com as palavras hoje, pois há risco de se envolver em fofocas, mentiras e mal-entendidos. Evite remoer medos, dúvidas e preocupações: o diálogo será o caminho mais curto para resolver as coisas e recuperar a sua paz. No campo sentimental, paixão por amigo (a) pode ser irresistível. No romance, não perca tempo com a insegurança: converse e estimule o companheirismo.





Touro





A Lua estimula as finanças, mas aconselha você a evitar acordos financeiros com amigos. Cuidado também para não emprestar dinheiro por pena de alguém, pois pode ser golpe. No trabalho, o desejo de melhorar de vida deve aumentar e você vai arregaçar as mangas. No amor, seu charme pode conquistar uma pessoa influente e poderosa. Na união, controle o ciúme e o autoritarismo.





Gêmeos





Talvez você tenha que repensar e mudar alguns planos neste início de semana. Nem sempre é possível fazer apenas o que quer, então, aceite a realidade sem reclamar. Evite discutir com seus superiores: converse sem brigar. Você pode iniciar um curso muito importante. Há sinal de paixão por uma pessoa de outra cidade ou colega de estudos. No romance, busque novos estímulos para a paixão.





Câncer





Vencer a preguiça e encarar a segundona não será tarefa fácil pra você hoje. No trabalho, talvez precise se isolar num cantinho mais calmo e tranquilo para conseguir se concentrar nas tarefas, ainda mais se estiver aprendendo uma nova função. No amor, Marte vai acentuar o seu poder de sedução e uma paixão arrebatadora pode surgir. Na união, seus desejos ficarão à flor da pele: ouse e surpreenda.





Leão





Você pode enfrentar aborrecimentos ou atritos com amigos no início do dia. Também pode se desentender com parceiros de trabalho e perder aliados para seus projetos. Por isso, os astros recomendam que controle suas reações e melhore o diálogo com as pessoas: controle o autoritarismo. No amor, boa fase para iniciar um namoro ou esquentar o clima de uma relação estável. Capriche na sedução e use a criatividade no sexo.





Virgem





A semana pode começar tensa para quem trabalha em equipe ou tem uma sociedade, portanto, procure manter a calma ao conversar sobre assuntos polêmicos e faça tudo que puder para chegar a um meio-termo, sem brigar. Controle suas reações e evite se impor. O céu anuncia uma paixão intensa e arrebatadora por colega ou pessoa conhecida. No romance, pode tomar decisões importantes, mas converse antes.





Libra





Você vai iniciar a semana com muita energia e determinação, mas cuidado, porque seu dia pode ficar tumultuado se quiser fazer tudo ao mesmo tempo. O segredo para dar conta de tudo é avaliar o que é prioridade e concentrar-se em uma tarefa de cada vez. Pressa e impaciência podem causar acidentes, proteja sua saúde. À tarde, Marte ingressa no seu paraíso astral e promete incendiar a paixão. Sucesso garantido na paquera e no romance.





Escorpião





Mudanças e imprevistos devem agitar a sua vida: mostre que tem versatilidade e sabe se adaptar a qualquer situação. Os astros só pedem cautela com dinheiro: evite apostas ou investimentos arriscados. Pode tomar decisões importantes em família, só cuidado com discussões. Bons papos vão estimular a paquera. Já a dois, paixão e desejos prometem esquentar entre quatro paredes.





Sagitário





Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma ótima opção para você neste início de semana. Mas se a parceria for com parentes, você vai precisar de muita paciência para evitar conflitos. Busque o diálogo e tente conversar sem discutir. Se você está a fim de alguém, Marte dará coragem de sobra para tomar a iniciativa e se declarar. Quem já tem par, a Lua abençoa a união, só não deixe a família interferir.





Capricórnio





Você vai encarar as tarefas com muita responsabilidade e dedicação. Pode ter ideias muito criativas, mas terá que se esforçar um pouco mais para explicar tudo e convencer as pessoas. Cuidado com mal-entendidos. No campo afetivo, seu coração vai querer segurança e você só vai se envolver se sentir que o lance tem futuro. Se já achou seu bem, valorize a estabilidade e evite brigar por ciúme.





Aquário





Você vai iniciar a semana cheia de entusiasmo e determinação. Sua confiança vai contagiar os colegas e isso deixará o clima bem empolgante para todos. A Lua traz sorte, inclusive em jogos, mas é melhor não abusar dos gastos. Na paquera, seu charme será simplesmente irresistível e pode pintar uma paixão à primeira vista. Se já tem seu par, invista na sedução, ouse e surpreenda.





Peixes





Uma discussão em família logo cedo pode abalar o seu astral. Em vez de se isolar, busque o diálogo e tente esclarecer logo as coisas. No trabalho, pode retomar um antigo projeto ou função. Os astros recomendam que tome cuidado com trapaças: não confie em qualquer um. No amor, uma paixão secreta ou proibida pode surgir e deixar você sem fôlego. No romance, prefira programas caseiros e realize suas fantasias no sexo.





Por João Bidu