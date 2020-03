CAPITAL| Toque de recolher: festinha com 15 pessoas na madrugada acaba na delegacia

Na casa participantes ainda estavam compartilhando narguilé

Uma festinha acabou virando caso de polícia, durante a madrugada desta segunda-feira (30), em Campo Grande, no Jardim Los Angeles. Mesmo com orientações da polícia sobre o toque de recolher e aglomerações o dono da casa se recusou a acabar com a comemoração sendo levado para a delegacia.





Vizinhos acionaram a polícia por volta da 1 hora da madrugada desta segunda (30) por causa do som alto e barulho que vinha da residência, onde acontecia uma festinha com pelo menos 15 pessoas. Os militares foram até o local e pediram para que o som fosse abaixado e para que se dispersassem, já que não podia haver aglomerações por causa do coronavírus.





No local, os participantes da festa ainda estavam compartilhando narguilé o que já teria sido proibido devido ao contágio da doença. O dono da residência se recusou a desligar o som e as pessoas a se dispersarem, momento em que foi dada voz de prisão, mas ele se recusou tendo de ser contido e levado para a delegacia.





O toque de recolher imposto desde o dia 21 de março compreende das 22 horas às 5 horas do dia seguinte de segunda a quarta-feira e das 20 horas às 5 horas do dia seguinte de quinta-feira a domingo.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo