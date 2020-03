Semana começa com máxima de 34°C e chance de ainda mais chuva em MS

Mais pancadas de chuva devem ir a todas as regiões com temperaturas um pouco mais baixas nesta segunda

A semana começa com temperatura máxima de 34°C nesta segunda-feira (30) em Mato Grosso do Sul, penúltimo dia de março. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que, além do final de semana, mais chuva vem por aí em todo o Estado hoje e nos próximos dias.





As temperaturas no território de Mato Grosso do Sul amanhecem com ligeira queda, conforme apontou o Inmet, e a possibilidade de chuva é maior a tarde. Em Campo Grande, os termômetros atingem, no máximo, 32°C, e a mínima fica em 21°C, segundo o Inmet.





Na região centro norte, Coxim, São Gabriel do Oeste e Pedro Gomes também registram, segundo o Inmet, as mesmas condições de temperatura da região de Campo Grande, com possibilidade de chuva a tarde e a noite.





Na região leste, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara registram máxima de 34°C e mínima de 21°C. Aquidauana, Miranda e Corumbá no Pantanal devem registrar máxima de 32°C e temperatura mínima de 24°C. No sul e sudoeste, Dourados e região, Amambai e Ponta Porã, na região de fronteira, tem máxima prevista de 32°C e mínima de 20°C.





Por Izabela Sanchez