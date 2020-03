HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (16)

©REPRODUÇÃO

Áries





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de mudanças positivas em projetos de médio prazo, especialmente os que envolvem publicações e viagens. O período pode estar relacionado com o lançamento de um novo produto de internet.





Touro





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de boas negociações e acordos, que trarão mudanças importantes à sua vida material. O período pode estar relacionado com a finalização de um acordo envolvendo uma parceria financeira.





Gêmeos





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de maior envolvimento com amigos íntimos a qualquer atividade social. O período pode estar relacionado com a finalização de uma sociedade comercial ou relacionamento e as consequentes mudanças em sua vida.





Câncer





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de finalização de projetos de trabalho. Sua energia vital pode estar mais baixa, portanto, procure diminuir o ritmo. Cuide com mais carinho da alimentação e pratique exercícios moderadamente.





Leão





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias em que você vai priorizar a vida íntima a qualquer atividade social, especialmente se estiver envolvido em um romance. Um projeto criativo pode ser finalizado e trazer mudanças positivas à sua vida.





Virgem





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de interiorização e necessidade de estar na intimidade de sua casa, junto dos seus. O período pode estar relacionado com uma queda da energia vital. Trabalhar em casa, pode ser mais produtivo.





Libra





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias em que você vai preferir o silêncio e a solitude a qualquer compromisso. Se puder, diminua o ritmo e respeite seu estado de espírito. Você estará mais calado e interiorizado nos próximos dias.





Escorpião





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de mudanças positivas em suas finanças. O período é ótimo para finalizar dívidas e organizar ganhos e gastos. Um projeto envolvendo o aumento de sua renda, pode ser concluído.





Sagitário





A Lua entra na fase Minguante em seu signo e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de queda da energia vital e algumas mudanças, que podem beneficiar sua saúde. Diminua o ritmo, medite e pratique uma atividade que una mente e corpo. O momento é de interiorização e abertura do coração.





Capricórnio





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias em que você vai priorizar a solitude e a interiorização. Sua energia vital pode estar em queda e abrir espaços para vírus e bactérias oportunistas. Ótimo momento para cuidar da saúde integral.





Aquário





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de distanciamento da vida social e finalização de projetos de trabalho. Uma equipe de trabalho pode precisar de mudanças, que serão altamente positivas e vão mostrar sua importância, com o decorrer do tempo.





Peixes





A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e já recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de mudanças positivas em projetos profissionais e planos de negócios. O período pode estar relacionado com a finalização de um importante projeto, que trará as mudanças prometidas à sua vida.





Por Eunice Ferrari