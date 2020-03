Segunda-feira será de tempo estável e com calor de até 40ºC em MS

Para Campo Grande, no centro do Estado, a previsão é de máxima de 33ºC

A previsão para esta segunda-feira (16) é de tempo seco na maior parte do Mato Grosso do Sul. A máxima chega aos 40ºC, em Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, e em Sete Quedas, no sul, por exemplo.





“Um anticiclone favorece a descida do ar, o que dificulta a formação de nuvens significativas, contribui para a elevação das temperaturas e impede o avanço dos sistemas frontais. Portanto, o tempo continua estável, sol aparece entre poucas nuvens, com ventos calmos e as previsão de pancadas de chuva serão à tarde, ocorrem de forma isolada, na faixa norte”, informa o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Nesta segunda-feira, porém, área de instabilidade pode se instalar no norte do Estado, onde estão Coxim, Pedro Gomes e Sonora, e por isso, há previsão para esta faixa do mapa de pancadas de chuva e trovoadas. “Nas demais áreas a umidade do ar estará baixa à tarde, perto dos 30%”.





Para Campo Grande, no centro do Estado, a previsão é de máxima de 33ºC. Em Três Lagoas, no leste, termômetros atingem os 37ºC.





