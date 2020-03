EMPREGOS| Funtrab oferece 786 vagas nesta segunda-feira (16)

A semana de 16 a 20 de março em Mato Grosso do Sul começa com a oferta de 786 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).



Em Campo Grande são 214 oportunidades, com vagas convencionais e vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PcD). Há vagas para técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, pedreiro, vendedor, operador de áudio, costureira, balconista, açougueiro, gerente de restaurante, entre outras.



Para quem mora nos municípios e está em busca de uma oportunidade, as unidades da Casa do Trabalhador com vagas em aberto nesta semana são: Miranda (115), Sonora (56), Costa Rica (46), Sidrolândia (44), Caarapó (35), Dourados (31), Aquidauana (28), Três Lagoas (27), São Gabriel do Oeste (27), Bataguassu (26), Itaquiraí (20), Jardim (15), Ponta Porã (14), Ivinhema (12), Rio Verde de MT (11), Coxim (10), Maracaju (9), Nova Alvorada do Sul (7), Nova Andradina (7), Batayporã (6), Ribas do Rio Pardo (5), Rio Brilhante (5), Corumbá (4), Naviraí (4), Cassilândia (3), Guia Lopes da Laguna (3), Aparecida do Taboado (1) e Paranaíba (1).



As vagas em maior número ofertadas no interior são para, trabalhador da cultura da cana de açúcar, auxiliar administrativo, auxiliar da linha de produção, trabalhador da cultura de maça, tratorista agrícola, motorista de caminhão, entre muitas outras oportunidades que podem ser conferidas aqui.





Serviço





A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho . Os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.