Homem acerta bebê com foice ao tentar agredir companheira

©Osvaldo Duarte, Dourados News Uma criança de um ano e quatro meses de idade ficou ferida após ser atingida por um golpe de foice na tarde desta sexta-feira (6). O crime foi registrado na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, quando um homem tentava agredir a companheira que estava com o bebê no colo.





Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava na aldeia Jaguapiru, quando teria começado uma discussão. A mulher de 20 anos de idade estava com o bebê no colo e tentou se esquivar dos golpes do companheiro, que acabou acertando a testa da criança.





Após ter agredido a companheira e ferido o próprio filho, de acordo com o site Dourados News, o acusado fugiu. Ele foi foi localizado minutos depois por lideranças da aldeia e levado para a delegacia. O homem responderá pelo crime de tentativa de homicídio contra a esposa e o filho.





O bebê foi socorrido, levado a um posto de saúde para receber atendimentos e não corre risco de morrer.





Por: Dayene Paz