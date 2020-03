CDL CG: mais de 200 pessoas participam do Feirão de Empregos

A CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realizou na manhã desta sexta-feira (6) o primeiro Feirão de Empregos do ano de 2020, com oferta de mais de 50 oportunidades de trabalho, na capital sul-mato-grossense.





De acordo com o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, mais de 200 pessoas estiveram na entidade participando do Feirão. “Essas pessoas puderam participar de palestras motivacionais e orientações diversas para o momento da entrevista de emprego e comportamento nas redes sociais”.

Para Adelaido, o feirão é uma forma de realizar o encontro entre quem está ofertando as vagas e quem necessita de emprego. “A CDL CG estará realizando Feirões de emprego ao longo deste ano. Queremos contribuir da melhor forma possível para que as pessoas encontrem uma colocação no mercado e que os empresários tenham uma excelente mão de obra, atuando em todos os setores”.





Adelaido ressaltou que no total serão 4 feirões. “Realizamos em 2019 esse mesmo evento e ele foi um sucesso. Conseguimos que as pessoas fossem contratadas e muitas tiveram oportunidade de trabalho como temporários, no período das festas de final de ano. Estamos certos que também este ano o Feirão já é um grande sucesso”.





Durante o Feirão, as empresárias Ana Rita Amarilia e Marcia Scherer, do Bureau de Planejamento Assessoria de Comunicação, deram dicas de como participar da entrevista de emprego, como se vestir e como se comportar nas redes sociais, para colaborar com sua contratação.





Em seguida, o coach Claudio Ribas, da Super Nova Coaching e Training, deu uma palestra motivacional para ajudar os participantes a melhorarem sua auto-estima e perceberem seus potenciais individuais que os ajudarão na conquista do tão sonhado emprego.





Também participaram do Feirão, a Funsat - Fundação Social do Trabalho e a UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.





Oportunidade





Os interessados em fazer parte do CDL Talentos, deverão acessar o site www.cdlcg.com.br , aba SERVIÇOS, aba CDL Talentos. Outras informações e ofertas de vagas pelo (67) 99906-0055.









ASSECOM