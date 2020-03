Ao som de Raça Negra, Iza dança só de lingerie [vídeo]

Cantora arrancou suspiros dos internautas

Ao som de "Cheia de Manias", do grupo Raça Negra, Iza aproveitou esta quinta-feira (5) para publicar em seus Stories do Instagram um vídeo animadíssimo. Ostentando uma silhueta em forma e com muito bom humor, a cantora de 29 anos surgiu de calcinha e sutiã, dançando para a câmera.



A musa, que é casada com o produtor musical Sérgio Santos, contou recentemente para revista "Quem" que o casal planeja filhos em breve. "Eu e Sérgio amamos criança. Ele já comprou um carro com sete lugares e diz que é para mim, minha mãe, a mãe dele e as crianças. Queremos ter três. Sempre quis ter e quero ter nova. Ano que vem está um pouco cedo, mas quero ter o quanto antes. Quero conhecer os meus bisnetos”, disse ela.



Por: Bruna Vasconcelos