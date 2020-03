Grupo CCR intensifica medidas de segurança para o combate à Covid-19

Concessionárias de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos têm ações de conscientização e bem-estar de colaboradores e usuários

Diante do avanço da disseminação do novo coronavírus pelo País, o Grupo CCR tem adotado uma série de ações direcionadas à prevenção e mitigação da doença em seus ambientes de negócios, com foco constante na segurança e bem-estar de colaboradores e de seus clientes. Essas medidas se baseiam em protocolos e orientações repassadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e secretarias estaduais de Saúde.





As ações estão sendo implementados em parceria com o Comitê de Gestão de Saúde da CCR, composto por profissionais de diversas áreas, e focado em promover, através de ações internas e externas, a ampliação da rede de prevenção frente à pandemia do coronavírus. Confira as medidas em cada uma das unidades de negócio do Grupo.





Rodovias





No atendimento das praças de pedágio e na prestação dos serviços médico e mecânico, as concessionárias geridas pela companhia vêm adotando precauções estabelecidas globalmente, como manter a distância segura e evitar o contato físico, sempre que possível, além da correta orientação nos casos de usuários que acionarem o atendimento, relatando sintomas que possam indicar contaminação pelo vírus.





Além disso, as empresas mantêm um ciclo constante de higienização de veículos e equipamentos, assim como após o transporte dos usuários em ambulâncias e guinchos. Os usuários, por sua vez, têm a sua disposição, dispensers e frascos de álcool gel em bases e veículos operacionais e SAUs, bem como os colaboradores, que dispõem de antisséptico para higienização em diversos pontos próximos a suas bases de trabalho.





Para abastecer os usuários e colaboradores com conteúdo atualizados, as concessionárias estão disseminando orientações através de painéis de mensagens variáveis, podcasts e spots de rádios de trânsito (CCRFM), vídeos e mensagens em redes sociais.





Estas e outras ações estão sendo implementadas pelas concessionárias: CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR MSVia, CCR RodoNorte, CCR ViaSul, CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR SPVias e CCr RodoAnel.





Mobilidade urbana





Além dos protocolos universais de atendimento ao cliente, já estabelecidos em todas as unidades de negócio, os sistemas de mobilidade urbana (metrô, VLT e barcas), que recebem quase 2,3 milhões de pessoas diariamente, intensificaram as ações diárias de limpeza das unidades de transporte, incluindo a desinfecção de corrimãos e balaústres, assim como dispensers com álcool gel para a higienização das mãos de Fiscais, Agentes de Atendimento e Segurança e outros profissionais que estão em contato direto com o público.





Por meio de vídeos em banners eletrônicos, mensagens sonoras e campanhas visuais, as concessionárias têm ampliado a comunicação ativa com os usuários para potencializar a prevenção ao coronavírus.





Compõem a divisão de mobilidade, as concessionárias das linhas 4-Amarela (ViaQuatro) e 5-lilás (ViaMobilidade) de metrô, o Sistema aquaviário de transporte do Rio de Janeiro (CCR Barcas) e o VLT carioca, além do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (CCR Metrô Bahia).





Aeroportos





A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, reforçou os procedimentos de limpeza e desinfecção nas áreas públicas e banheiros, sobretudo na área de desembarque internacional, e há avisos sonoros são acionados frequentemente. Além disso, o terminal aeroportuário também divulga constantemente informações de sintomas e medidas preventivas contra o coronavírus para passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária em suas redes sociais, website, panfletos e cartazes, além de vídeos informativos. Internamente, os profissionais também estão sendo orientados e tem acesso às informações e orientações da Anvisa por meio de e-mail marketing e intranet.





Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é um das cinco maiores companhias de gestão de mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias em cinco estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao dia.





ASSECOM