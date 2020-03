Senadora Simone Tebet testa negativo para coronavírus

Ela esteve com o senador Nelsinho Trad detectado com a doença

Senadora Simone Tebet participou de evento sobre mulheres, na semana passada, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ©Henrique Kawaminami/Arquivo

O teste para coronavírus da senadora Simone Tebet (MDB) deu negativo. Divulgado na tarde desta sexta-feira, nas redes sociais da parlamentar, o resultado saiu depois de mais de uma semana da confirmação da doença do colega de bancada, o senador Nelsinho Trad. Ele teve contato com mais da metade do congresso, depois de viajem em delegação presidencial aos Estados Unidos.





Na semana passada, Tebet afirmou que havia conversado com Nelsinho, porém, a distância. "Estava tranquila. Não tive sintomas. Não tive contato físico com Nelsinho", afirmou.





A senadora Soraya Thronicke fez o exame, mas ainda não obteve resultado. A parlamentar do PSL chegou à Capital no último domingo e foi direto para o hospital, devido a tosses. Soraya realizou exame de imagem e foi liberada com orientação de que ficasse em quarentena domiciliar até o resultado dos exames.





O presidente do senado, David Alcolumbre (DEM) também foi detectado com o novo coronavírus, na última quarta-feira. Na ocasião, a assessoria do parlamentar informou que ele estava bem, sem sintomas severos e cumpria isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS (Organização Mundial de Saúde).





Em Mato Grosso do Sul, foram confirmados nove casos da covid-19.





Por Tainá Jara