Governador garante ao deputado Marçal Filho revitalização da Coronel Ponciano e conclusão do Hospital Regional

Governador atendeu reivindicações de Marçal nas áreas da saúde e infraestrutura

O governador Reinaldo Azambuja garantiu ao deputado estadual Marçal Filho (PSDB) que a revitalização da rua Coronel Ponciano terá prioridade dentre os trabalhos que vão compor o pacote de obras bilionário lançado nesta sexta-feira (06). Outras avenidas como o quadrilátero central também vão ser recuperadas. O governador também garantiu a conclusão do Hospital Regional, em construção às margens da BR-463, saída para Ponta Porã. "Fico feliz que muitas das reivindicações das quais fiz a Reinaldo serão contempladas", diz o deputado.





O pacote de obras terá foco em infraestrutura, saúde e educação e vai atender até 2022 os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O investimento total nesse período está estimado em R$ 4,2 bilhões. Os recursos prometem melhorar a vida de 2,7 milhões de pessoas que vivem no Estado.





Após uma série de cobranças de Marçal, o governador anunciou que a Coronel Ponciano será prioridade. "É uma avenida importante e que devido ao intenso fluxo, precisa de melhorias para evitar acidentes e ao mesmo tempo dar fluidez ao trânsito", avalia Marçal. Equipe do governo já está trabalhando no projeto técnico de engenharia e ainda nesse semestre deverão ter início as obras.





A Caravana da Saúde que realiza cirurgias eletivas em pacientes na fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde), terá retorno este semestre e começará por Dourados, garantiu Reinaldo Azambuja ao deputado Marçal. A proposta é a de zerar a fila de espera por consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas.





O deputado, que é de Dourados, tem se mostrado preocupado com a área da saúde. Somente a fila de espera por Raio-X, considerado um dos exames mais simples, passa de 3.100 pacientes. Se levar em consideração a estrutura da saúde municipal, essa fila seria zerada somente em um ano.





Quanto ao Hospital Regional, o governador garantiu dar celeridade nas obras e a conclusão da primeira etapa, com início de atendimento, previsto para o final de 2021. O investimento total será de R$ 53 milhões. A unidade está sendo construída devido a uma luta de Marçal Filho que destinou recursos quando era deputado federal. Como a verba ficou garantida, coube ao governo do estado entrar com contrapartida financeira para tirar o hospital do papel.





A unidade vai contar com 210 leitos, 10.706 m² de área e quando estiver pronto será referência para o sul do estado. Anexo à unidade, o governo vai construir também um Centro de Diagnóstico Médico e um Centro de Especialidades, que envolverão investimentos da ordem de R$ 11,7 milhões, com a missão de atender moradores de toda a região. "Fico feliz que todas essas obras, a qual lutei muito para trazer para Dourados, serão entregues à população nos próximos dois anos", comemorou Marçal Filho.





