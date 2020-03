Deputado Felipe Orro comemora investimentos e diz que MS se prepara para novo rumo com a Rota Bioceânica

O deputado estadual Felipe Orro avalia o planejamento de investimentos anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja, no evento desta sexta-feira (6), de suma importância aos municípios e conecta todo interior no caminho do desenvolvimento do Estado. Grande entusiasta da Rota Bioceânica, Felipe destaca as obras lançadas pelo governo como alicerce que prepara a base econômica dos municípios para o novo “boom” de investimentos que o Estado deve atrair com a consolidação da Rota Bioceânica.





“Estive em Brasília com o senador Nelsinho Trad discutindo a Rota Bioceânica com embaixadores da Ásia e América do Sul. Todos eles têm o interesse em investir na logística do Mato Grosso do Sul”, revela o deputado.





Em entrevista para a Rádio difusora, Reinaldo destaca o intenso trabalho de Felipe Orro e a parceria do parlamentar nas tratativas do governo para levar recursos aos municípios em que o deputado tem maior atuação. “Eu tenho muito orgulho desta parceria e apoio do Felipe Orro que tem nos ajudado muito na Assembleia Legislativa, a gente vai tá tocando vários investimentos na sua região”, afirma o governador.





O maior plano de investimento do Estado injetará mais de R$ 4,2 bilhões em recursos para a implementação de obras nas áreas de Educação, Saúde, Segurança e prioritariamente, na Infraestrutura, conforme as prioridades coletadas em audiências do Programa Governo Presente, que englobou e ouviu representantes dos 79 municípios no Mato Grosso do Sul.





Aquidauana





Felipe acompanhou a terceira fase do Programa em sua principal base política na cidade de Aquidauana, onde reforçou o pedido para realização de obras importantes como a pavimentação da estrada no Distrito de Taunay (MS-442), no entroncamento com a BR-262, já licitada pelo governo. Outras demandas atendidas no programa e defendidas por Felipe Orro são a pavimentação da serra de Cipolândia na MS-345, a conclusão do asfalto na estrada de Palmeiras e Camisão, recapeamento de vias urbanas e investimentos para o Hospital Municipal. Ainda intermediou as reivindicações de obras para os municípios de Bela Vista, Caracol, Bodoquena, Nioaque, Dois Irmão do Buriti, Terenos, Ladário, Corumbá, Porto Murtinho, Maracaju e Guia Lopes da Laguna: recapeamento, asfalto, investimentos em hospitais, construção de praças poliesportivas, pavimentação/recuperação de estradas, drenagem, ampliação/construção de escolas, obras de saneamento básico, construção de pontes de concreto, aumento do efetivo da PM e bombeiros, aquisição de veículos, construção de casas populares e implantação de escolas rurais.





“Ficamos felizes com o resultado deste programa que reforça ainda mais a parceria entre o governo do Estado e municípios, além do que, somente com a ampliação do diálogo é que chegamos à solução mais rápida dos problemas estruturais e organizacionais que devem ser resolvidos com investimentos em obras de qualidade para o bem-estar da população”, destaca o deputado.





Rio Verde





Na edição de Rio Verde de Mato Grosso foram ouvidos representantes dos 13 municípios que integram a região norte do Estado: Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, Jaraguari, Costa Rica, Rochedo, Coxim, Bandeirantes, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Corguinho, Sonora e Alcinópolis. Dentre as solicitações foram destacadas reformas de hospitais, asfalto, reabertura de frigoríficos, construção de salas de aula, pontes de concreto e ginásio esportivo.





Capital





Em Campo Grande foi solicitado ao governo o repasse de 30% dos recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) para investimentos em obras de Infraestrutura em toda a Capital.





O governador ainda garante a ampliação de 500 leitos hospitalares, 1000 quilômetros de rodovias pavimentadas, 800 quilômetros de rodovias que serão recapeadas com novas ligações das estradas, “principalmente nas regiões pantaneiras”. Outra conquista que Felipe julgou importante é o salto de 50 para 180 escolas no modelo integral de ensino.





Ainda de acordo com o governo do Estado, os recursos tendem a melhorar a vida de 2,7 milhões de pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul, conforme estimativa do IBGE em 2019.





O evento reuniu toda cúpula política e principais lideranças políticas do estado (prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senador, ministro, secretários, etc) no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.





ASSECOM