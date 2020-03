Deputado Neno Razuk participa de lançamento de obras e acredita em dias melhores para o Estado

O deputado estadual Neno Razuk participou do lançamento do pacote de obras do Governo do Estado na noite desta sexta-feira (6). “É um momento importante para Mato Grosso do Sul e também para a Dourados e toda região. Vamos acompanhar os investimentos além de firmar parcerias para levar o melhor para a nossa gente”, afirmou.

No ato do lançamento, deputado assinou como testemunha o documento oficial do Pacote de Obras do Programa Governo Presente, referente às regiões Sul Fronteira e Vale do Ivinhema. Ele acompanhou a solenidade junto com a mãe, a prefeita de Dourados, Délia Razuk.





Com a previsão de R$ 4 bilhões em investimentos, o programa “MS Presente” promete um pacote de obras que serão feitas entre 2020 e 2022.





ASSECOM