BATAGUASSU| IBGE oferece 24 vagas de emprego temporário para o Município através de Processo Seletivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com Processo Seletivo aberto para contratação de profissionais que irão atuar durante o Censo 2020.





Para o município de Bataguassu, são 24 vagas temporárias oferecidas entre os cargos de Agente Censitário Supervisor (2 vagas), Agente Censitário Municipal (1 vaga) e Recenseador (21 vagas).





A remuneração é de R$ 2.100 para o Agente Censitário Municipal (ACM) e de R$ 1.700,00 para o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS). No caso dos Recenseadores, a remuneração é variável, de acordo com a produção.





Para os interessados (as), as inscrições estão abertas até o dia 24 de março, terça-feira e devem ser feitas através do site https://www.ibge.gov.br





A taxa de inscrição é de R$ 23,61 para o cargo de Recenseador; e de R$ 35,80 para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS).





A prova objetiva está marcada para o dia 17 de maio, das 13 às 17 horas (horário de Brasília), para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), com local a ser divulgado.





Já para candidatos (as) ao cargo de Recenseador, a prova objetiva está marcada para o dia 24 de maio, das 13 às 17 horas (horário de Brasília), com local a ser divulgado.





Confira mais detalhes





Agente Censitário Municipal (ACM) - Ensino médio completo e remuneração de R$ 2.100,00;





Agente Censitário Supervisor (ACS) - Ensino médio completo e remuneração de R$ 1.700,00;





Recenseador - Ensino fundamental completo e remuneração variável, de acordo com a produção ( - Ensino fundamental completo e remuneração variável, de acordo com a produção ( Faça a simulação do valor neste link ).





Reunião





Ontem, dia 16 de março, foi realizada a segunda reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2020 (REPAC) em Bataguassu promovida pelo IBGE.





O encontro realizado na Sala de Licitações da Prefeitura, no período da tarde, contou com a presença de secretários municipais e demais representantes de Secretarias Municipais.





Programado para ser coletado de agosto a outubro de 2020, o Censo produzirá informações atualizadas e precisas sobre as condições de vida da população brasileira, dados que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas além de servir para o direcionamento de investimentos tanto do governo quanto da iniciativa privada.





Em Bataguassu, o levantamento contará com a participação de 21 recenseadores além de 3 agentes censitários.





Dentro do apoio logístico, a administração municipal cederá espaço para o ponto de apoio de coleta de dados. "A reunião teve o intuito de reforçar mais uma vez esse apoio da Prefeitura e organizar as atividades em preparação ao Censo 2020", comenta o coordenador censitário da área de Três Lagoas, Leandro Tsuneki Higa.





Segundo Higa, a expectativa é visitar aproximadamente 7.340 domicílios no período do levantamento no município. “A cooperação da população também será fundamental para o sucesso da operação. Todas as residências devem ser visitadas”.





Ele acrescenta que entre as mudanças para o Censo 2020, está a coleta de dados pela internet. "O munícipe terá a oportunidade de realizar o preenchimento do questionário através da internet, por meio do e-Ticket", explica.





Outras Reuniões de Planejamento e Acompanhamento do Censo (REPACs) serão desenvolvidas durante o andamento da operação do Censo Demográfico no município no sentido de divulgar as atividades censitárias.





Mais informações pelo site https://censo2020.ibge.gov.br/













ASSECOM