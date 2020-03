EMPREGOS| JBS seleciona candidatos para oportunidades em Campo Grande e Sidrolândia

As unidades da JBS em Campo Grande e Sidrolândia (MS) estão com vagas em aberto para atuação nas áreas de Serviços Gerais, Produção e Recursos Humanos. Confira as oportunidades disponíveis e como se candidatar:





Campo Grande – Unidade 2





Operador de higienização – São sete vagas disponíveis para atuar no período noturno, e é desejável que o candidato tenha experiência como ajudante de serviços gerais. A seleção vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, das 7h às 11h, na unidade 2, localizada na Rodovia BR 060, zona rural (saída para Sidrolândia), e o interessado deve levar carteira de trabalho e RG para o preenchimento da ficha cadastral.





Sidrolândia





Supervisor de Produção – Para se candidatar é necessário ter Ensino Superior completo; experiência na gestão de frigorífico de aves; conhecimento do Pacote Office e conhecimento de ferramentas de qualidade e gestão (PDCA, Ver e Agir e 5S). Os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento.sidrolandia@ seara.com.br até o dia 14 de março.





Analista de Recursos Humanos Jr. – É necessário ter Ensino Superior completo; domínio do Pacote Office e conhecimento sobre operações de Recursos Humanos. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento.sidrolandia@ seara.com.br até o dia 14 de março.

Sobre a JBS





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia conta com cerca de 230 mil colaboradores, em unidades de produção ou escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros – no Brasil são 130 mil colaboradores, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 nacionalidades. A Companhia também atua na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A Companhia conduz suas operações com foco na alta qualidade, na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor. Por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados e dados públicos oficiais, a JBS monitora seus fornecedores de forma permanente. As melhores práticas de Bem-Estar Animal guardam estreita relação com o sucesso das operações da JBS, que trata o tema com extremo rigor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de ações que sigam as melhores práticas de mercado.





