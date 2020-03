Deputado Capitão Contar convoca população para atos pró-Brasil e organiza moto-carreata em conjunto com motociclistas

Engajados, motociclistas realizam mobilização em apoio às manifestações do dia 15 de março em defesa do Governo Bolsonaro (sem partido) e da priorização de pautas de interesse dos brasileiros. O movimento de âmbito nacional também conta com a convocação do próprio presidente, Jair Bolsonaro, que conclamou a população a ir para às ruas em defesa do Brasil.





"Assim como milhares de brasileiros por todo País, vou participar das manifestações pró-Brasil no dia 15 como cidadão. Sou motociclista, Bolsonaro é motociclista, nós aqui em Mato Grosso do Sul somos um grupo muito forte, e sempre marcamos presença nos atos pelo Brasil. Convocamos todos os motociclistas, todas as cilindradas, todos os motoclubes para vestir verde e amarelo e fazermos uma grande moto-carreata. A maior que Campo Grande já viu", explica o deputado Capitão Contar (PSL).





Segundo o parlamentar, a manifestação não tem nenhum vínculo com partidos políticos. É um ato democrático que tenta sensibilizar o Congresso para promover mais celeridade na votação de pautas prioritárias para os brasileiros. "Essa manifestação é de todos os brasileiros. Não tem pauta política, ideológica e nem partidária. Não é campanha para ninguém. Estaremos protestando por um Brasil melhor, apoiando a manifestação nacional que incentiva nossos políticos a votarem com liberdade, com celeridade, sem chantagem. É o que o povo brasileiro espera", avalia Contar.





O deputado explica que o percurso terá uma hora de duração e a concentração da moto-carreata será às 15h30, no estacionamento do Buffet Yotedy, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, Parque das Nações Indígenas, nº 6200. "Nós pretendemos contornar o Parque dos Poderes seguir pela Afonso Pena passando pelo quartel e base aérea. Retornando para a Afonso Pena próximo ao MPF onde será realizado o protesto. Já entrei em contato com a Agetran para que eles possam nos dar suporte e o nosso movimento não atrapalhe o trânsito. A intenção é juntar o máximo de motociclistas para o movimento, em um percurso totalmente pacífico, ordeiro e seguro para todos", explica o parlamentar.





ASSECOM