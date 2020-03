CAPITAL| Vereador Carlão elogia governo pelo pacote de obras no valor de mais de quatro bilhões

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, usou a palavra de liderança partidária para elogiar o Governo do Estado pelo lançamento do pacote de obras no valor de mais de quatro bilhões, oficializado durante o evento “Governo Presente”, realizado na última sexta-feira (6). Carlão destacou que participou do lançamento representando o PSB de Campo Grande e também como legislador.





“O governador Reinaldo Azambuja desde o 1º dia de sua posse já recebeu o prefeito Marquinhos Trad e propôs parcerias pelo bem de Campo Grande. Com os braços abertos recebeu o prefeito que levou as demandas emergenciais da cidade naquele momento de crise. E hoje, nós vemos tantas obras como o asfalto no Aero Rancho, Nova Lima, tudo com a contrapartida do governo. Esses recursos de 4 bilhões vão fomentar o comércio, geração de emprego e distribuição de renda. Nosso estado só tem a ganhar”, disse Carlão.





O parlamentar avaliou que existem críticas sim, mas que o governador e o prefeito estão trabalhando em favor dos avanços necessários para Campo Grande.





“Vou continuar criticando o Executivo quando necessário, mas nesse caso, preciso elogiar essa atitude pelo bem todo o nosso estado e especialmente pela Capital”, concluiu.





Por: Janaina Gaspar