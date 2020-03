Saiba como fazer um bom negócio em leilão de carros pela internet

Sodré Santoro mostra dicas interessantes para acertar na hora do arremate

Sodré Santoro , maior organização de leilões da América Latina, acaba de listar algumas dicas importantes para quem deseja fazer um bom negócio em leilão de carros pela internet.





Segundo a leiloeira da organização Carolina Sodré Santoro, comprar em leilão de carros sempre gera algumas dúvidas, mas é muito fácil de entender como funciona esse tipo de transação. Conhecer as características próprias do certame ajuda na hora de fazer um bom arremate.





Por isso, a leiloeira destaca alguns pontos importantes na hora de selar um acordo. “Antes de tudo o importante é ver se a organização é idônea, se ela está no mercado há alguns anos, também se ela tem uma boa reputação. Sempre é bom lembrar que conversar com outras pessoas que já fizeram negócios anteriormente naquela organização é primordial para não ter uma dor de cabeça”, disse.





“Antes de escolher o automóvel ideal, também é interessante ver a tabela FIPE, porque ela é a principal referência no mercado de carros usados e seminovos, e você consegue ver o preço praticado para aquele tipo de carro, se está sendo vantajoso antes de dar um lance”, concluiu a leiloeira.





Logo, todas essas dicas são muito valiosas no momento de efetuar um bom negócio em leilão de carros. Além disso, independentemente da foto do carro no site, é fundamental ir vê-lo pessoalmente. Geralmente, os leiloeiros permitem a visitação antes do leilão, então não deixe de olhar e examinar o veículo.









Sobre a Sodré Santoro Leilões





A Sodré Santoro é a maior organização de leilões presenciais e online da América





Latina. Entre os principais produtos oferecidos estão imóveis, automóveis, materiais de construção, móveis para casa, eletrodomésticos, informática, telefonia e comunicação. Conta com cinco pátios localizados em Guarulhos, Ribeirão Preto, Monte Mor, Bauru e futuras instalações em Cesário Lange, que totalizam 2 milhões de metros quadrados e armazenam mais de 3 mil tipos de materiais a serem leiloados.