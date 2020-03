BBB20| Quarto Branco: Manu aperta botão vermelho e está no paredão

Giselly e Prior cogitaram estarem imunes

Cantora acredita que confinamento foi pegadinha da produção. (Foto: Divulgação/TV Globo)

Manu decidiu apertar o botão vermelho do quarto branco e está direto no paredão da semana do BBB 20. Já Gizelly e Prior, outros dois participantes do quarto, cogitaram que estão imunes, e decidiram enfrentar juntos as consequências de apertar o botão e encerrar o confinamento.





“A gente acha que é pegadinha da produção. A única coisa que o Tiago falou é que a pessoa que apertasse não sairia do programa. A voz dele só disse que estávamos no paredão sem direito a bate e volta”, disse Manu, deixando os parceiros de boca aberta.





Com a decisão da cantora, Gizelly e Prior não estão no paredão da semana, mas também não estão imunes às possíveis indicações da casa e do líder Pyong.





Por: Renata Fontoura