Deputado Contar lidera motociclistas em manifestações Pró-Brasil e Pró-Bolsonaro junto com apoiadores na Capital

Centenas de motociclistas se misturaram ao mar de verde e amarelo dos cidadãos que acompanhavam a pé e de carro a carreata nas principais avenidas de Campo Grande em defesa do Governo Bolsonaro e das pautas que devem ser priorizadas no Congresso. A Capital Morena assim como outras cidades aderiram ao movimento nacional.





Com as cores da bandeira do Brasil, adotando todas as medidas de proteção contra o coronavírus e respeitando as leis de trânsito, motociclistas engajados por um Brasil melhor realizaram a moto-carreata, liderada pelo deputado estadual, Capitão Contar (PSL), em apoio às manifestações do dia 15 de março.





"A manifestação é pelo Brasil. Nós somos a favor de que todas as instituições trabalhem para que o nosso País vá para frente e permitam a governabilidade. Sou patriota e estou apoiando o movimento. Estou aqui como cidadão sul-mato-grossense, patriotas e pessoas comprometidas. Inicialmente fizemos uma equipe com mais de 400 motociclistas, porém fomos surpreendidos com a adesão dos demais motociclistas, motoristas e até mesmo pedestres que decidiram fortalecer as manifestações aqui em Campo Grande. Somos milhares que fomos às ruas para dar apoio. Todos de máscaras e de verde e amarelo", explica Contar.

©DIVULGAÇÃO O movimento de âmbito nacional conta com apoiadores em todo o Brasil, cidadãos que saíram às ruas para exercer o direito democrático de expor suas ideias, muitos escolheram usar máscaras como medida de prevenção contra o coronavírus, além do verde e amarelo nas roupas e as bandeiras em punho. Neste domingo, o presidente, Jair Bolsonaro, também utilizou suas redes sociais para compartilhar diversos vídeos das manifestações pelo país, além de cumprimentar apoiadores em frente ao Palácio do Planalto.





“Acreditamos que o presidente Jair Bolsonaro foi muito coerente em seu posicionamento quando orientou cautela às pessoas. Mas é impossível ficar indiferente às manifestações espontâneas, democráticas e tão corajosas dos brasileiros por todo o País. Vamos às ruas, sempre adotando todos os cuidados necessários. Não é hora de recuar na defesa do que é importante para o Brasil. Além do coronavírus, precisamos nos proteger e combater outros problemas que assolam nosso País”, ressalta Capitão Contar.





O parlamentar explica que orientou a todos que fossem participar das manifestações, para que utilizassem os recursos necessários para evitar riscos de contaminação e transmissão do coronavírus, mas para quem não puder ir às mobilizações, que contribua manifestando apoio pelas redes sociais.





“A força da internet é enorme e é muito importante que as manifestações não fiquem apenas nas ruas. Vamos continuar defendendo nossas bandeiras para que o Congresso ouça os brasileiros e pondere sobre o que é mais importante para o País, como a governabilidade e as votações dos projetos prioritários, como a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado e muitos outros assuntos que interferem na vida dos brasileiros” comenta o deputado.





A moto-carreata contou com o apoio dos policiais militares de Trânsito de Mato Grosso do Sul, dos guardas civis Municipais de Campo Grande, além de agentes da Agetran.









ASSECOM