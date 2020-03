Deputado Lídio Lopes realiza reuniões com lideranças no interior do Estado

O deputado estadual e presidente regional do Patriota, Lidio Lopes cumpriu agenda na ultima sexta-feira percorrendo municípios do Conesul do Estado para encontros com lideranças partidárias e destinação de emenda parlamentar.





Pela manhã o deputado esteve em Amambai reunido com o prefeito Dr. Bandeira, pastor e presidente municipal do Patriota Sergio Luiz e lideranças locais para discutir e alinhar as próximas ações do partido no município. Ainda em Amambai, Lidio Lopes visitou a Associação da Agricultura Familiar com o objetivo de ouvir as demandas do setor e destinar a emenda parlamentar para aquisição da cozinha de processamento e alimentos.





Encerrou o dia com reuniões políticas em Iguatemi e Tacuru, em virtude do ano eleitoral o Partido tem se organizado para lançar ao menos 15 candidatos ao cargo de prefeito nos municípios de Mato Grosso do Sul. Como presidente regional do Patriota, Lidio Lopes destaca o papel do partido como protagonista na construção de políticas voltadas aos interesses públicos, seja no cargo majoritário, seja como parceiro de um projeto, e em 2020 ele garante que o Partido irá surpreender nas eleições. Hoje, em Mato Grosso do Sul, o Patriota conta com uma composição de mais de 40 vereadores, 01 (um) deputado estadual, alem de prefeitos e vice-prefeitos.

ASSECOM