Depois de matar ex-mulher, homem teve ajuda de dois para fugir até Capital

Marcos Fernando Martins matou Euzébia Clara com um tiro na testa, durante uma discussão, por não aceitar o fim do relacionamento

Euzébia foi assassinada na tarde desta quinta-feira, 26 de março ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Marcos Fernando Martins, de 40 anos, teve ajuda de duas pessoas para conseguir fugir de Água Clara após matar a ex-mulher Euzébia Clara Leite Pereira, de 26 anos, com um tiro na testa. Os comparsas foram presos junto com ele na manhã desta sexta-feira, 27 março, na região central de Campo Grande.





Conforme apurado, Marcos foi localizado por policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar em um bairro do centro da Capital. Informações preliminares apontam que após matar a ex-mulher, ele contou com ajuda de duas pessoas para escapar de carro, uma picape Fiat Strada, do local em que o crime aconteceu





Nesta manhã, acabou preso pelos policiais militares. Os dois comparsas também foram detidos e levados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ainda conforme apurado pela reportagem, as equipes policiais voltaram à Água Clara para procurar a arma usada no crime.





O assassinato aconteceu na casa em que a mulher morava após uma discussão entre ela e o ex-marido, por volta das 17 horas desta quinta-feira, 26 de março. A irmã da vítima, que era sua vizinha, contou a polícia que ouviu a briga e na sequência um estampido.





Preocupada, correu para ver o que estava acontecendo e encontrou a irmã no quarto, morta com um tiro na testa. O casal morou junto por pouco mais de um ano. Testemunhas relataram que Marcos não aceitava o fim o relacionamento, por isso continuava procurando a ex. Mais detalhes do caso serão repassados às 17 horas, em coletiva de imprensa na Casa da Mulher Brasileira.





