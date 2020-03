CAPITAL| Câmara lança site com informações de prevenção e medidas de enfrentamento ao coronavírus

A Câmara Municipal de Campo Grande lança, nesta sexta-feira (27), o site http://coronavirus.camara.ms.gov.br/ , para levar aos cidadãos informações seguras e de utilidade pública sobre o Covid-19, o coronavírus. O objetivo é que a população possa encontrar facilmente os atos e normas publicados que se referem às medidas restritivas para conter a disseminação do vírus, acompanhar número de casos e demais ações promovidas pelo poder público para auxiliar os moradores neste enfrentamento. A Comissão foi criada pelo Projeto de Resolução 465/20, de autoria da Mesa Diretora.





No hotsite, a população poderá ter acesso as principais informações sobre prevenção, providências diante de sintomas e onde buscar auxílio médico. “A ideia é criar uma central de informações e serviços para a população neste momento em que a solidariedade é tão necessária e que a união, mesmo com a distância física, deve predominar em nossas ações como um conjunto de esforços de todos nós, que temos o dever de prestar serviços aos campo-grandenses”, disse o vereador Prof. João Rocha, presidente da Câmara.





A Prefeitura de Campo Grande adotou uma série de medidas, a exemplo da suspensão das aulas nas escolas municipais, proibição da interrupção do serviço de abastecimento de água por 60 dias, a restrição do uso do transporte coletivo somente a profissionais de saúde, fornecimento de kit-merenda aos alunos de baixa renda, decreto proibindo a aglomeração em bares e conveniências, além da circulação de pessoas depois das 22h, e suspensão por 15 dias, dos vencimentos dos impostos Prediais Territoriais Urbanos (IPTU) e Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em Campo Grande.





No hotsite foram compiladas as informações de todos esses decretos, resoluções da prefeitura municipal, atos do Governo Estadual, e alguns federais que impactam na vida dos moradores. Dúvidas frequentes, combate às fake news, notícias relacionadas aos casos e às ações dos vereadores, telefones úteis e informações de serviço foram disponibilizadas aos cidadãos. Além disso, haverá atualização diária dos casos notificados, confirmados e descartados.





#ficaemcasa - As medidas restritivas e preventivas afetam ainda outros setores, a exemplo da economia, pois muitos comerciantes tiveram de fechar as portas dos estabelecimentos, educação, pois as escolas estão fechadas, esporte, lazer, entre outros. Por isso, as preocupações com a crise enfrentada diante do coronavírus. O hotsite também irá contemplar as informações sobre as medidas adotadas para esses segmentos.





Outra preocupação dos vereadores é com as fakenews (notícias falsas) que estão sendo frequentemente compartilhadas nas redes sociais ou nos aplicativos de mensagens, como WhatsApp, contendo informações que podem até colocar em risco a saúde das pessoas ou aumentando a sensação de medo das pessoas. Por isso, o canal de notícias irá ajudar a combater essas informações falsas, servindo como uma fonte confiável de informações aos campo-grandenses.





ASSECOM