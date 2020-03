CORONAVÍRUS| Governo do Estado suspende aulas em escolas estaduais de MS

Aulas ficam suspensas entre os dias 23 de março a 6 de abril

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de decreto publicado nesta terça-feira (17) em edição extra do DOE (Diário Oficial do Estado), decidiu suspender as aulas das escolas estaduais entre os dias 23 de março a 6 de abril devido a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.





Conforme o decreto, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, os próximos dias de 18 a 20 de março serão utilizados para adaptação da comunidade escolar.





A decisão foi tomada por considerar a necessidade de ampliação das medidas de prevenção do contágio da doença e as recomendações vindas do Centro de Operações de Emergência. Outro ponto detalhado é que foi considerada a nota do CNE (Conselho Nacional de Educação), do Ministério da Educação.





O decreto suspendendo as aulas se junta a normativa que foi divulgada nesta segunda-feira (16) durante coletiva de imprensa, onde o Governo do Estado suspensão as férias dos servidores da saúde e dos Bombeiros.





Em Campo Grande, a prefeitura determinou que as aulas nas redes municipais seriam suspensas a partir desta quarta-feira (18) pelo período de 15 dias, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).









Por: Vinícius Costa