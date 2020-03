CAPITAL| Prefeito Marquinhos Trad testa negativo para coronavírus

O prefeito fez o teste depois que assessor foi diagnosticado com o vírus

Deu negativo o resultado do exame feito pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) para descartar a presença do novo coronavírus. A providência foi adotada depois que o assessor do prefeito Robson Gatti, 46 anos, foi internado no hospital da Cassems e a doença confirmada.

Cópia de resultado de exame feito pelo prefeito Marquinhos Trad. (Foto: Reprodução internet)

Marquinhos havia dito ontem que fez o teste mais por precaução, já que não apresentava qualquer sintomas.





Nesta tarde, confirmou ao Campo Grande News que o resultado foi o que esperava. “Deus no controle”, afirmou.





O prefeito segue com a agenda normal e participa de reunião com representantes do comércio nesta tarde sobre as providências em relação ao novo coronavírus.









Por Marta Ferreira