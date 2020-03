CAPITAL| Presidente da Santa Casa renuncia ao cargo

Renúncia foi formalizada em reunião ontem para tratar de projeto de "desafio de impacto municipal"

Em reunião ontem, Esacheu Nascimento falou sobre renúncia ao cargo ©DIVULGAÇÃO

O presidente da ABCG (Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande), Esacheu Nascimento, renunciou ao cargo que deveria ocupar pelo triênio 2020/2022. Este seria o terceiro mandato dele à frente da instituição, que prepara-se para enfrentar o aumento nos atendimentos por conta dos pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19).





A reportagem apurou que Esacheu Nascimento deixou o cargo para dedicar-se à campanha eleitoral pela prefeitura de Campo Grande. A nota publicada pela assessoria, porém, somente cita que seu desligamento está ligado a “novo desafio de impacto municipal”.





Ontem de manhã, Nascimento fez reunião com membros da diretoria da Santa Casa em que tratou da renúncia. Em discurso, agradeceu a parceira à frente da instituição. “não é tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas que foi o possível de fazer”, acrescentando: “Quero dizer que em relação a Santa Casa, saio por decisão da legislação que é vigente, mas quero dizer que não estarei distante”.





À noite, foi realizada a sessão ordinária do Conselho de Administração da ABCG, por videoconferência, para apresentação da carta de renúncia de Esacheu Nascimento. Por se tratar de decisão de caráter irrevogável, foi dada posse da nova composição da diretoria.





A presidência ficará ao encargo do economista Heber Xavier, tendo como vice-presidente Heitor Rodrigues Freire e como diretora-secretária Alir Terra Lima. Com o ato, ficou declarado vago o cargo de diretor-secretário adjunto, para o qual foi convocada uma reunião extraordinária para o próximo dia 6 de março de 2020 (segunda-feira), onde será definido o nome do sucessor.





