CORONAVÍRUS| Deputado Neno Razuk pede suspensão das aulas da Rede Pública Estadual

Em decorrência da pandemia de Coronavírus (COVID-19) e com o intuito de proteger a comunidade escolar, o deputado estadual Neno Razuk solicitou, em sessão desta terça-feira (17), que o Governo do Estado suspenda as aulas da Rede Pública Estadual de Ensino. Ele também apontou a necessidade de que as pessoas integrantes do grupo de risco, além daquelas que estejam sendo submetidas a tratamentos de saúde sejam liberadas do trabalho.





Na avaliação do deputado, o decreto precisa ser revisto neste sentido e sobretudo o entendimento da Secretaria Estadual de Saúde, que orienta quanto às medidas a serem tomadas. “O isolamento se faz necessário para conter o vírus e ao mesmo tempo em que se fala sobre isolamento, não se toma esta providência. No passado eu já fiz essa crítica ao secretário de Saúde com relação à dengue, e em meio ao que está ocorrendo, a dengue está matando”, declarou o deputado.





Neno acredita que quando as medidas são adotadas previamente é possível conter o avanço das doenças, o que não ocorreu no caso da dengue. Por isso, como medida de prevenção contra o Coronavírus é necessário que a população se isole, na tentativa de evitar o avanço.





Casa – Durante a sessão de hoje, os deputados também definiram que as atividades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul serão restringidas internamente aos serviços essenciais por 15 dias. Neno Razuk parabenizou a iniciativa de isolamento seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde.





ASSECOM