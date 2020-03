BRASIL| Estudo mostra que semana começa com salada e termina em pizza

alimentos considerados pesados aumenta. Você é uma daquelas pessoas que, na segunda-feira, come de maneira saudável, mas quando o fim de semana chega, se permite comer coisas como pizzas e lanches? Então saiba que você segue uma tendência nacional. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de alimentação em São Paulo analisou os hábitos alimentares de mil pessoas durante 95 dias e constatou que no início da semana, mais pessoas buscam refeições leves, enquanto no final da semana a busca poraumenta.





Ou seja: a semana começa com salada e termina com o forno de pizza dos estabelecimentos trabalhando muito mais. Outro fator de escolha que muda durante a semana é o preço dos alimentos. No início da semana, as pessoas abrem mais os bolsos e compram refeições mais caras. O preço gasto com a alimentação vai reduzindo com o passar dos dias.





A pesquisa também mostrou algumas diferenças nos hábitos de alimentação entre os homens e mulheres que faziam parte do recorte estudado. Um fato interessante é que os homens pedem duas vezes mais pizza do que as mulheres. Enquanto isso, elas se destacam nos pedidos de frutos do mar, comidas árabes e outras massas.





Outro fato constatado é que as pessoas entre 35 e 40 anos se alimentam de maneira mais saudável , consumindo mais frutos do mar e carnes grelhadas, enquanto o hambúrguer e a pizza se destacam entre os mais jovens, entre 20 e 25 anos. Isso, porém, não é apenas questão de buscar uma melhor alimentação, tendo em vista que a faixa de preço destas opções citadas como saudáveis é muito maior, muitas vezes escapando do poder aquisitivo dos mais novos e cabendo no orçamento apenas dos mais velhos.





Consumir refeições mais caras no início do mês também é hábito comum





A pesquisa trouxe dados interessantes sobre o valor gasto em cada refeição com o passar dos dias do mês. É comum gastar mais nos primeiros dias do mês, considerando que, além do salário na conta, há também a sensação de merecimento pelo período trabalhado. Os números mostram que o tíquete médio dos pedidos realizados no final de cada mês é 13% menor do que o do dia primeiro.





Para as pessoas que pagam a refeição com vales e vouchers, a diferença de valor gasto no início e no fim do mês é ainda mais discrepante: o tíquete médio é 25% maior no primeiro dia do que no último.





Vale lembrar que a pesquisa analisou apenas os pedidos realizados em praças de alimentação da capital paulista, desconsiderando hábitos muito presentes na vida dos brasileiros, como cozinhar em casa para comer melhor e economizar ou pedir refeições em domicílio alguns dias da semana.