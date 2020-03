Pastor que transmitiu agressão à mulher será enquadrado em ao menos 5 crimes

Jesus Gorgs, 40 anos, foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Jesus Gorgs no vídeo que ele mesmo transmitiu no Facebook, durante episódio de agressão à mulher ©Reprodução Facebook



Vai ser enquadrado em pelo menos cinco crimes o homem identificado como Jesus Gorgs, 40 anos, pastor evangélico, agrediu física e verbalmente a esposa na tarde desta quinta-feira (12) e chegou a fazer transmissão ao vivo do episódio de violência no perfil do Facebook. Capturado por policiais militares, que invadiram a casa no Giocondo Orsi, o agressor foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde vai prestar depoimento e ficará preso.





Segundo as informações divulgadas até agora, o pastor será autuado peles crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal. Também será indiciado por dois artigos relacionados aos vídeos produzidos, expondo inclusive a nudez da mulher pela internet. Os artigos tratam da punição por divulgar o material ofensivo sem consentimento da pessoa filmada e ainda preveem aumento de pena devido ao fim de “humilhação” por quem tem relação íntima de afeto com a vítima, conforme explicação dada pela delegada Sueili Araújo, da Deam.

A delegada Sueili Araújo, da Deam, fala sobre crimes pelos quais pastor será enquadrado

As cenas da agressão são chocantes e motivaram questionamentos da reportagem sobre um eventual crime de tortura. De acordo com a delegada, em princípio não se identifica essa tipificação. Ela diz que seria possível esse enquadramento se, por exemplo, ficasse comprovado que o homem cometeu as agressões para que a vítima confessasse algo.





As investigações também vão identificar se houve tentativa de homicídio e, ainda, algum tipo de violência sexual.





Na cena gravada, ouve-se barulho sugerindo uma terceira pessoa no ambiente. Isso ainda vai ser apurado. As testemunhas do caso ainda serão ouvidas, assim como a mulher, que foi levada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

Em imagens, pastor aparece acusando a esposa de traição



Fonte: campograndenews Por: Marta Ferreira, Geisy Garnes e Liniker Ribeiro