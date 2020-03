BBB20| Rafa se queixa de Gizelly; famosos se dividem entre Manu e Prior

A formação do paredão deixou a noite agitada na casa do reality

©Reprodução / TV Globo A formação do novo paredão no Big Brother Brasil 20 mexeu com os participantes da casa e com suas torcidas do lado de fora da casa. Nomes como o da cantora Zélia Duncan, o da atriz Marina Ruy Barbosa e do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, já declararam suas torcidas.





O paredão acabou sendo formado por Felipe Prior, indicado da líder, Gizelly; Manu, puxada para a berlinda por Prior; e Mari, que foi a última colocada na prova do líder, da última quinta (26). Gabi e Flay também estavam chegaram a ser indicadas, mas conseguiram se livrar ao vencerem o Bate e Volta de domingo (29).





A formação do paredão deixou a noite agitada na casa do reality. Manu chorou e afirmou ter sido pega de surpresa pela atitude de Prior, que ela achou muito agressiva durante sua indicação.





Já Prior, que chegou a ter uma discussão com Gizelly durante a votação, se desentendeu com Babu pouco depois.Rafa, que se livrou da berlinda, também ficou abalada, após Prior revelar, que ouviu Gizelly dizer que Pyong, Rafa e Manu são ricos e, por isso, não precisariam ganhar o programa. "Eu sei que não existe a maldade de comentar, mas a gente tem que pensar. É extremante doloroso ouvir da maneira como ele falou", desabafou ela.





TORCIDAS





Mas a formação do paredão também mexeu com as torcidas dos competidores, que envolvem muitos famosos. Bruna Marquezine, amiga pessoal de Manu, não demorou a usar a hashtag #ForaPrior, seguida por Agatha Moreira, Bruno Gagliasso.





Já os jogadores de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Richarlison foram de #ForaManu."Negócio é o seguinte... Se Manu sair, vou pegar uma camisa aqui e sortear pra vocês", prometeu Richarlison de Andrade, que joga no time inglês Everton, em sua conta no Twitter. Gabigol, do Flamengo, então afirmou que terá uma camisa dele também a ser sorteada.





Já Ágatha Moreira, pediu pela saída de Prior: "Tem um monte de gente me dizendo que as redes do Babu estão fazendo campanha pro Prior por que é o único amigo dele na casa. Mas eu sempre achei o contrário, o único amigo de Prior é o Babu. E ao meu ver, o Babu é ainda mais incrível sem ele", afirmou a atriz.





NAOM-FOLHAPRESS