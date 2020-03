Sanesul renova frota locada para garantir agilidade no atendimento

Visando garantir a qualidade da prestação do serviço de saneamento com rapidez e segurança, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL cumpriu mais uma etapa do planejamento estratégico de sua estrutura física.





Desta vez, realizou a troca de parte de sua frota de veículos que vai atender a demanda de serviços de saneamento das unidades regionais nos 68 municípios atendidos pela Empresa no MS.

A frota de veículos zero km vieram de três contratos de locação. A metodologia, utilizada nas grandes empresas do Brasil, é resultado de diversos cálculos financeiros já comprovados e garantem uma economia financeira que pode chegar em até 25 por cento no que diz respeito a custos e manutenção de frotas. “A decisão pela locação de veículos se deu por lógica matemática. Hoje, com o preço do combustível, peças e manutenção, a locação se torna muito mais viável e eficaz. Necessitamos de sempre estar com uma frota nova para garantir agilidade e qualidade no atendimento de nossos serviços. Além é claro, em dar segurança para nossos trabalhadores que atuam no campo”, comenta o diretor de administração e finanças da Sanesul, Andre Luis Soukef Oliveira.





“A Gerência de Infraestrutura administrativa – GEINFRA têm buscado a todo custo melhorar a condição de mobilidade dos nossos funcionários que se utilizam da frota, fato esse onde nossa frota, tem sido sistematicamente renovada para atender as demandas da empresa e ao mesmo tempo, buscado alternativas mais econômicas, pois é nessa linha que as empresas devem seguir para sobreviver”, conclui a gerente da GEINFRA - Marta Rocha.





Com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado em até 5 anos, os contratos de locação foram feitos após uma tomada de preço via licitação por pregão eletrônico. As empresas JF Logística, CS Brasil e Rally Car, venceram a concorrência e são as prestadoras de serviço de locação. Juntas, vão atender as demandas das unidades regionais distribuídas nos 68 municípios atendidos pela Sanesul.





Os veículos 1.0 da marca FIAT foram entregues diretamente aos funcionários dos escritórios regionais que, depois de uma rápida vistoria, já saíram com o carro zerinho para realizar o trabalho de campo.





Há 6 anos na Sanesul, o técnico de saneamento Celso Ferreira Alves Júnior enfatiza a necessidade da renovação da frota. “No nosso caso, o carro novo não é luxo. É necessidade. O veículo garante agilidade e segurança no atendimento na rua. Além de Aquidauana, atendemos Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e mais cinco distritos”, finaliza.









ASSECOM