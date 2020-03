ASSOMASUL| Caravina parabeniza prefeitas, secretárias e funcionárias pelo Dia 8 de Março

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina (PSDB), destacou nesta sexta-feira (6), a atuação das mulheres em vários setores da administração pública, tanto em Mato Grosso do Sul como no Brasil.





As mulheres hoje, segundo ele, têm se dedicado não apenas ao seu trabalho no dia a dia, mas se destacado de maneira importante no meio da sociedade em todos os setores e contribuído de certa forma para o desenvolvimento do Estado de um modo geral.





O dirigente lembra que, apesar dos avanços e das conquistas, a mulher ainda enfrenta discriminação no meio da sociedade, por isso defende maior participação na política como forma de ampliar sua representatividade.





O presidente da Assomasul disse que o Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (8), deve ser celebrado para reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres, além da oportunidade de chamar atenção para a necessidade de acelerar os movimentos em direção à igualdade de direitos.

Ao falar sobre a data histórica, Caravina parabenizou as gestoras públicas de um modo geral, incluindo secretárias municipais e estaduais, parlamentares e, especialmente, as prefeitas Márcia Marques (Antônio João), Marcela Ribeiro Lopes (Corguinho), Délia Razuk (Dourados), Ilda Machado (Fátima do Sul), Patrícia Denerusson Nelli (Iguatemi) e Elizangela Martins Biazotti (Juti).





Atualmente, não há nenhuma representante feminina na Assembleia Legislativa, mas no Congresso Nacional Mato Grosso do Sul é representado pelas senadoras Simone Tebet (DEM-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS) e pelas deputadas federais Rose Modesto (PSDB-MS) e Tereza Cristina (DEM-MS), que licenciou-se do cargo para ocupar o Ministério da Agricultura e Pecuária no governo do presidente Jair Bolsonaro.





FUNCIONÁRIAS





Pela manhã, Caravina reuniu-se com as funcionárias da entidade para falar sobre a importância da mulher no contexto social, sobretudo, da participação feminina nas decisões políticas do País, quer ocupando cargos públicos ou exercendo outras funções.





Ele defendeu maior presença feminina no Executivo e no Legislativo como forma de reduzir a desigualdade social, de garantir direitos e de levar para a educação básica a realidade de que todos, homens e mulheres, são iguais.





Durante o bate-papo, o dirigente entregou uma simples lembrança em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.





Por: Willams Araújo