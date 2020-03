SAÚDE| SES comunica ao Conselho Estadual de Saúde decisão sobre investimentos e modelo de gestão

Estado vai investir R$ 291,6 milhões em equipamentos, construções, reformas e ampliações de unidades de saúde em Mato Grosso do Sul

Conselho Estadual de Saúde recebe comunicado do secretário Geraldo Resende antes da reunião ser suspensa ©Ricardo Minella

Em reunião extraordinária do Conselho Estadual de Saúde, realizada nesta sexta-feira (06.03), o secretário estadual Geraldo Resende comunicou a decisão do governo de reestruturar as unidades hospitalares sob o comando do Estado, com enfoque em novos investimentos e novo modelo gerencial.





Segundo o secretário, a nova formatação deverá ser implementada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e nas futuras unidades, atualmente em construção em Dourados e Três Lagoas, além da manutenção do modelo de gestão vigente no Hospital Regional de Ponta Porã e no Hospital de Cirurgias da Grande Dourados.





Embora a reunião extraordinária do Conselho Estadual tenha sido suspensa antes de acontecer a discussão temática dos temas propostos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o secretário Geraldo Resende informou que os técnicos estavam municiados de todas as informações sobre os investimentos programados pelo governo do Estado na saúde pública de Mato Grosso do Sul.





Investimentos





Segundo Geraldo Resende, estão garantidos R$ 93.199.006,40 para a compra de equipamentos para o Laboratório Central (Lacen), Hemorrede de MS, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Hospital Regional de Ponta Porã, Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados e Hospital Regional de Três Lagoas.





Em construções, reformas e ampliações serão investidos R$ 198.446.912,66, nos projetos do Hospital Regional de Dourados, Hospital Regional de Três Lagoas, Centro de Diagnóstico e Centro de Especialidades Médicas (em Dourados), Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Hemosul de Dourados e de Campo Grande, Laboratório Central, Hospital Regional de Ponta Porã, Santa Casa de Corumbá, Hospital de Jardim, sede dos Autistas de Dourados, Hospital de Bodoquena e Hospital São Mateus, de Caarapó.





Antes do encerramento, Geraldo Resende informou ao Conselho que a decisão de solicitar a reunião teve como objetivo garantir a transparência na gestão da saúde pública. “O Conselho é o fórum adequado para discutirmos esses temas. A gestão do SUS em Mato Grosso do Sul é democrática e por isso trouxemos esses temas ao plenário. Não nos furtamos a debater qualquer assunto que tenha a ver com a nossa pasta”, concluiu o secretário.





Por: Ricardo Minella