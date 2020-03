COSTA RICA| Reunião com beneficiários do Bolsa Família da região Central acontece na próxima terça-feira (10)

O CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – de Costa Rica – MS convoca todos os beneficiários do programa Bolsa Família da região Central para reunião na próxima terça-feira, 10 de março de 2020, a partir das 15 horas, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”.





“A presença dos beneficiários é muito importante, pois o Governo Federal leva também em consideração a presença nas reuniões de acompanhamento do programa”, destacou o secretário de Assistência Social Leandro Bortolazzi.





Devem participar da reunião socioeducativa os beneficiários que moram nos bairros: Vila Alvorada I, Vila Alvorada II, Vila Santana, Residencial Santana II, Vila Nunes, Sonho Meu II, Novo Sonho II, Novo Sonho III, Jardim Liberdade, Sonho Meu III, São Domingos, Centro, Jardim Sucuriú, Santos Dumont, Novo Horizonte, Jardim Aymores, Jardim Planalto, Residencial Figueira, Residencial JK e Parque Industrial II.





De acordo com a coordenadora do CRAS, Miriam Rodrigues Ribeiro, neste mês das mulheres profissionais estão realizando palestras e levando informações sobre os direitos violados.





