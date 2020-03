Nas Moreninhas, Energisa sorteia geladeiras para quem se cadastrar na Tarifa Social

Famílias vão receber atividades lúdicas sobre consumo de energia, negociação de débitos e cadastramento na Tarifa Social

Considerado um dos bairros mais populosos da Capital, as Moreninhas recebem neste sábado (07), a partir das 7h30, ação da Energisa com diversos serviços, entre eles orientações sobre economia de energia elétrica, atividades lúdicas e educativas, negociação de débitos com condições diferenciadas, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e sorteio de geladeiras mais modernas e eficientes. O evento social será realizado até às 12h, no Centro Comunitário, em parceria com a Associação de Moradores e conta com o apoio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat).





“Vamos levar serviços às famílias com oportunidade para negociação de contas em atraso com 10% de entrada e possibilidade de parcelamento em até 36 vezes”, explica Jonas Ortiz, coordenador Comercial da Energisa.





Além disso, quem passar por lá receberá orientações sobre consumo eficiente e seguro de energia. “São dicas importantes que reforçam as mudanças simples no cotidiano das famílias, e que podem fazer toda a diferença no orçamento mensal”, complementa Ortiz.





Durante a ação, a concessionária vai sortear ainda geladeiras eficientes com Selo Procel de Economia de Energia para os clientes que se cadastrarem na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). “Para ser contemplado, o cliente deve ter um refrigerador velho e em péssimo estado de conservação e funcionamento. Com a substituição do refrigerador, espera-se que o cliente reduza o montante de consumo e por consequência o desperdício com a utilização da energia elétrica em sua residência”, explica Emerson Rivelino, engenheiro especialista em Eficiência Energética.





Os interessados em aderir ao benefício da Tarifa Social, que garante desconto que pode variar entre 10% a 65% no valor da conta, devem apresentar o Número de Identificação Social (NIS) atualizado, juntamente com documento de identificação com foto e o número da unidade consumidora (conta de energia) para cadastro.





Serviço





Data: 07/03/2020 – Sábado





Horário: 7h30 às 12h





Local: Centro Comunitário





Endereço: Rua Anaca, 320, Moreninhas 1 e 2 e Nova Conquista.





ASSECOM