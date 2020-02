UFGD abre 235 vagas para pessoas que já concluíram alguma faculdade

Quem já terminou alguma faculdade tem a oportunidade de fazer a segunda graduação de graça na UFGD, mesmo sem ter prestado o vestibular ou a prova do Enem. Todos os anos, entre janeiro e fevereiro, a universidade abre o edital para portador de diploma.





O objetivo desse edital é oferecer as vagas que estão desocupadas devido a alunos que pediram transferência, que desistiram do curso ou que trancaram matrícula. Por isso, nem todos os cursos abrem vaga para essa forma de seleção de novos estudantes. Neste ano estão disponíveis 235 vagas em 19 cursos (a UFGD oferece, no total, 35 cursos presenciais, dois cursos em regime de alternância e cinco cursos em Educação à Distância).





Os cursos que abriram vagas para portadores de diploma são: Engenharia Agrícola, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energia, Zootecnia, Ciências Sociais, Geografia, Gestão Ambiental, Artes Cênicas, Letras, Licenciatura em Física, Matemática, Química e Sistemas de Informação. Na modalidade à distância, são 15 vagas na Licenciatura em Letras-Libras e cinco vagas no curso de Letras-Libras com habilitação para Tradutor/Intérprete.





Quem entra em cursos da UFGD como portador de diploma também tem a vantagem de aproveitar as disciplinas que já assistiu na faculdade que terminou. Assim, é possível se formar em menos tempo, caso haja várias disciplinas em comum na estrutura curricular entre o curso já concluído e o novo.





PRAZOS E DOCUMENTOS





Os interessados devem fazer a inscrição entre os dias 3 e 11 de fevereiro, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://cs.ufgd.edu.br/pspd/2020 . O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais).





Nos cursos em que o número de inscritos for maior que o número de vagas oferecidas, será solicitado ao candidato o envio do seu histórico escolar da graduação (cópia legível digitalizada) e cópia do ato de autorização e/ou reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento do curso superior de graduação, caso não conste no histórico escolar. Nos cursos em que houver concorrência, as vagas serão preferencialmente destinadas para candidatos que vão apenas complementar uma habilitação ou grau, pois são pessoas que poderão se formar em menos tempo.





Para saber qual a documentação completa exigida, os critérios de avaliação dos candidatos e outras informações, os interessados devem ler atentamente o edital completo, disponível em: http://files.ufgd.edu.br/arquivos/boletins/3944.pdf





ASSECOM/UFGD