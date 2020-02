Carro capota após ser atingido por outro veículo que furou sinal vermelho em MS

De acordo com a polícia, motorista de 20 anos que não respeitou sinalização estava embriagado e foi preso logo depois do acidente, em Campo Grande.

Carro capota após ser atingido por veículo que furou sinal vermelho, em Campo Grande ©Bruno Axelson/TV Morena Um carro capotou após ser atingido por outro veículo que furou o sinal vermelho na manhã deste domingo (2), na Vila Bandeirante, em Campo Grande.





De acordo com a polícia, o motorista que não respeitou a sinalização estava embriagado e foi preso logo depois do acidente.





Ainda de acordo com a ocorrência, o proprietário do veículo que capotou, tem 26 anos e estava a caminho do trabalho. Ninguém se feriu.





Segundo a polícia, o acidente foi por volta das 5 horas da manhã no cruzamentos das ruas Campinas com a Alexandre Fleming. Com o impacto, gasolina do carro que capotou ficou espalhada em torno do veículo.





Conforme a ocorrência, o motorista que não respeitou a sinalização de pare tem 20 anos. Ele fugiu sem prestar socorro, mas foi preso pela polícia perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon.





Por Bruno Axelson/TV Morena e Flávio Dias, G1 MS — Campo Grande