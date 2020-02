TRÊS LAGOAS| Projetos de Ângelo Guerreiro são aprovados e Estado executará drenagem e pavimentação de bairros e recuperação da MS-320

Três Lagoas está prestes a receber três importantes obras com recursos do Governo do Estado. Na manhã desta segunda-feira (10), o prefeito Angelo Guerreiro esteve na Governadoria em Campo Grande reunido com o secretário de governo Eduardo Riddel e secretário-adjunto Flávio Cesar, para tratar do andamento de projetos importantes para o Município.





As obras solicitadas foram apresentadas ao governador Reinaldo Azambuja quando esteve com o seu gabinete itinerante em Três Lagoas na primeira fase do Projeto Governo Presente. Na ocasião, prefeitos e vereadores da região entregaram demandas e necessidades de seus municípios.





Para Três Lagoas, Guerreiro solicitou a obra de acesso ao Hospital Regional, drenagem e pavimentação de pontos específicos dos bairros Vila Nova, JK e Jardim Alvorada e a recuperação do asfalto e pavimentação total da MS-320, que liga Três Lagoas à Paraíso das Águas.





Para a felicidade do prefeito e do presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Fernando Jurado, também presente na reunião, o secretário Eduardo Riddel afirmou que os projetos foram aprovados e estão dentro do pacote de obras que serão realizadas em todo o Estado, a ser anunciado em março.





Guerreiro agradeceu a agilidade do governo estadual e destacou a importância e emergência dessas obras. “Sou grato pela aprovação desses projetos extremamente importantes para a Cidade, pois os bairros JK, Vila Nova e Alvorada sofrem muito em épocas de chuva forte. O HR logo estará concluído e merece um acesso digno e seguro para todos. Por último, em nome dos motoristas, caminhoneiros, produtores e moradores da zona rural, busco as melhorias da MS-320, importante via de escoamento da nossa região”, destacou.





ASSECOM