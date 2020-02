Indicação do deputado Zé Teixeira visa obras de pavimentação em vias de Caarapó

Na sessão plenária realizada na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, obras de pavimentação asfáltica nas Ruas do Distrito de Cristalina e Vila Planalto, em Caarapó. Segundo Teixeira, as obras promoverão o desenvolvimento de Caarapó, garantindo mais qualidade de vida para a população.





“Assim, considerando a necessidade das obras e uma vez que o município não dispõe da totalidade de recursos suficientes para a pavimentação das referidas vias, o apoio do Poder Executivo será fundamental para o atendimento à reivindicação, solucionará os problemas enfrentados pela população e promoverá maior qualidade de vida às famílias residentes nas respectivas regiões de Caarapó”, finaliza.





Por: Gustavo Nunes