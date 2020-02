BATAGUASSU| Município tem projeto de implantação de frigorífico de pescados aprovado em Fórum Deliberativo do MS Indústria

O Fórum Deliberativo do MS Indústria aprovou em reunião a implantação de um frigorífico de pescados em Bataguassu (Araujo Pescados), com previsão de investir R$ 2,07 milhões e gerar 50 empregos diretos. O empreendimento ficará localizado no Polo Empresarial do município (às margens da BR-267). A indústria prevê realizar o processamento de tilápias e outros produtos como o salmão para comercialização no mercado interno.





Conforme informações do Governo do Estado, além de Bataguassu, outros dois projetos de implantação de novas indústrias - uma em Três Lagoas para fabricação de ferro ligas e chapas; e em Selvíria para a fabricação de perfis de alumínios, tubo de aço inox e serviço industrial de pintura eletrostática além da ampliação de uma indústria frigorífica de abate de bovinos em São Gabriel do Oeste também foram aprovadas.

Juntos, todos os empreendimentos somam R$ 50 milhões em investimentos, com potencial para gerar 300 novos empregos em Mato Grosso do Sul.





Segundo o titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, que também preside o Fórum Deliberativo do MS Indústria, o ano de 2020 começou com elevado número de cartas-consultas de empresas interessadas em investir em Mato Grosso do Sul. "Isso representa uma sinalização positiva para o desenvolvimento econômico do Estado. Atualmente temos R$ 15 bilhões no painel de investimento, em empreendimentos que reforçam cadeias estruturais e a interiorização do desenvolvimento”, comenta.





BONS FRUTOS





Na análise do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a chegada de empreendimentos no município são frutos plantados pela atual administração municipal nos últimos anos.





Caravina avalia que apesar da logística favorável, já que o município fica localizado em um importante corredor rodoviário às margens da BR-267 e próximo à divisa com Estado de São Paulo, foi necessário viabilizar investimentos principalmente na área de infraestrutura para organizar a cidade e fazer com que o município pudesse atrair investidores.





“O momento é de franco desenvolvimento. As obras executadas (pavimentações, recapeamentos, ampliação e estruturação dos equipamentos de saúde, educação, cultura, lazer) dentro de um planejamento ordenado deram uma cara nova à cidade. Tivemos que pensar na frente, possibilitando melhorias para que pudéssemos hoje apresentar uma Bataguassu mais atrativa”, destacou o gestor, que é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).





O prefeito salienta que a destinação das áreas do Polo Empresarial além das facilidades oferecidas como incentivos fiscais do município e do Estado; e abatimento de impostos também tem atraído os empresários.





Ele cita ainda que mesmo contando com grandes industrias geradoras de muitos empregos como Frigorífico Marfrig, Regina Festas e Regional Telhas, a ideia é apoiar empresas de pequeno e médio porte a se fortalecerem no mercado local. “Estamos pensando em uma Bataguassu para o futuro, uma cidade que possa criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e humano; e a melhoria da qualidade de vida da população”, finaliza.





POLO EMPRESARIAL





Localizado às margens da BR-267, em Bataguassu, já operam no Polo Empresarial a filial da empresa Benco Aço (26 empregos), que atua na comercialização de aços e telhas metálicas além da Hidropônia Ouroeste (3 empregos). Seguem em fase de implantação Regenfer Oxicorte Plasma e Lazer (10 empregos diretos); Empresa Fampav Concreteira (6 empregos diretos); Frigobata (10 empregos diretos), Serpentuário Garvil (4 empregos diretos), Araujo Pescados (50 empregos diretos), Concrevit (15 empregos diretos), Serpentário Gárvil (4 empregos) e Serralheria do Tico (3 empregos diretos).





No Distrito de Nova Porto XV, já está em funcionamento o Frigorífico Best Fish (19 empregos diretos) e em fase de implantação a Indústria e Comércio de Produtos Químicos Tostes & Cia LTDA.





SERVIÇO





Mais informações sobre a concessão de áreas no Polo Empresarial podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente localizada na rua Rio Brilhante, 405, próximo à praça Manoel Cecílio de Lima.









Por: Bianca Lima