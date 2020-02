TRÊS LAGOAS| Primeira noite de Carnaval é marcada por segurança no Trânsito

A Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) realizou neste sábado (22) a primeira noite do baile de Carnaval “CarnaTrês Folia”, com parceria com diversas Secretarias da Prefeitura.





TRÂNSITO





Um dos parceiros foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) por meio da Diretoria de Trânsito realizou trabalhos anteriores à festa e também durante o evento, garantindo a segurança da população.





Diversos trabalhos foram realizados antes que chegasse o Carnaval, para a conscientização da população três-lagoense sobre os riscos de uma direção perigosa e sob o uso de álcool.





Uma das ações realizadas pelos agentes de Trânsito foi a blitz educativa, que aconteceu perto de uma das entradas da Cidade e que abordou quase 500 motoristas de carros, caminhões, motos e ciclistas, com o slogan “Trânsito não é folia, não brinque com a vida”.





Durante a ação foram entregues leques, aguas e lixo-car, com a informação “Se for dirigir não beba e se for dirigir beba água”. “Acreditamos que com esse trabalho podemos realizar uma conscientização dos motoristas e ter um trânsito mais seguro, mesmo durante os períodos de festas”, comentou Caroline Feliciano, coordenadora de Educação no Trânsito.





Durante a festa realizada no Galpão da N.O.B na última noite de sábado, os agentes de Trânsito estiveram presentes, garantindo a segurança no local e realizando também trabalhos de conscientização do público presente.





“Esperamos que todos os dias de festa sejam marcados pela segurança do trânsito como foi nessa primeira noite. O trabalho dos agentes de Trânsito foi e sempre será de grande importância para que a população esteja segura nas ruas da Cidade”, comentou Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura.





FESTA





A primeira noite de Carnaval foi marcada por uma grande festa que animou os foliões de Três Lagoas com shows de duas bandas que deram início às comemorações. A banda Genius abriu a noite animando o público com um repertório que misturou diversos estilos.





A segunda banda foi a Madre Santo, que finalizou a noite da melhor forma possível, e deixando o público ansioso para mais noites de festa.





CALENDÁRIO





Hoje (23), às 15h as crianças poderão se divertir na Matinê que se estenderá até as 18h. As 21h, jovens e adultos terão o inicio de mais uma noite de folia. Amanhã (24) será a última noite de comemorações em Três Lagoas, com o inicio marcado para as 21h e término às 3h.

































ASSECOM