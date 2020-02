BATAGUASSU| Secretaria Municipal de Saúde faz ação preventiva em combate à ISTs no Batafolia 2020

Com o objetivo de orientar os foliões e população em geral sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e ressaltar a importância do sexo seguro, a Secretaria Municipal de Saúde está presente no Batafolia 2020, com o seu tradicional estande de orientação (Barraca da Saúde).





Segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, o objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser tomados durante a folia, estimulando o uso de preservativos para evitar possíveis doenças. “Estamos mais um ano promovendo essa ação preventiva, que visa estimular a prática do sexo seguro. Essa conscientização já acontece periodicamente em nossas unidades de saúde, mas em datas festivas ganham reforço", comenta a chefe da pasta.





De acordo com Maria Angélica, para a mobilização, o município recebeu do Estado um estoque reforçado de preservativos masculinos e femininos, que estão à disposição dos foliões durante o evento.





Os profissionais de saúde, conforme a chefe da pasta, estão prestando no local orientações e realizando também a entrega de materiais informativos a respeito das infecções, que tem em sua maioria tratamento oferecido por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita.





Além do ponto de orientação, a Secretaria Municipal de Saúde está apoiando o Batafolia 2020, disponibilizando ambulância e técnicos de enfermagem que acompanharão o evento prestando socorro em possíveis ocorrências relacionadas à saúde dos foliões dentro do recinto.









ASSECOM