Acidente aconteceu no final da manhã deste domingo, na BR-267

Ao menos uma pessoa em acidente de trânsito ©Rones Cezar/Alvorada informa Uma pessoa ainda não identificada morreu em acidente de trânsito entre um caminhão-tanque e uma carreta ocorrido no final da manhã deste domingo (23), na BR-267, nas proximidades da uma usina, em Nova Alvorada do Sul, a 120 quilômetros de Campo Grande. A pista está temporariamente bloqueada.





De acordo como site Alvorada Informa, após a colisão, o caminhão-tanque esparramou combustível pela pista e pegou fogo. Por este motivo, o trecho está interditado e equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros atuam no local. Não há detalhes sobre as causas do acidente e sobre outras vítimas.









Fonte: campograndenews Por: Renan Nucci