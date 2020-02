TRÊS LAGOAS| Detran vai investir R$ 6 milhões em sede própria no Município

O Prefeito Ângelo Guerreiro esteve no Detran na tarde desta segunda-feira, acompanhado do deputado estadual Eduardo Rocha, em reunião com o diretor-presidente da instituição Luiz Rocha tratando sobre investimentos por parte do Governo do Estado que reservou cerca de R$ 6 milhões para construção da nova sede do Detran em Três Lagoas.





Para iniciar o investimento o Município deverá viabilizar e doar a área para o Governo. A expectativa é que as obras iniciem ainda este ano.





As novas instalações do Detran vão abrigar um pátio para veículos apreendidos; pista para treinos e provas práticas, e toda a parte administrativa da agência .





Ainda esta semana técnicos do Detran estarão em Três Lagoas para análise de alguns locais, onde poderá ser executada a obra.





Segundo o presidente do Detran, Três Lagoas hoje tem mais de 87 mil veículos emplacados. A estimativa é que 20% dessa frota não esteja transitando. Por outro lado esse mesmo percentual de veículos circulam com placa de outros municípios.





Prefeito e Deputado conversaram também com Luiz Rocha sobre a viabilidade de recursos para aquisição de mais 15 semáforos que deverão ser instalados em vários cruzamentos considerados prioritários em Três Lagoas.





ASSECOM