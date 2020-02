BATAGUASSU| Curso oferece noções de arbitragem de futebol de campo

Com a presença de 65 participantes entre profissionais da área esportiva, acadêmicos de Educação Física e demais interessados, foi promovido no último final de semana, em Bataguassu, o curso presencial de capacitação “Regras de futebol de campo e diretrizes de arbitragem”. A ação é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) em parceria com a Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) /Governo do Estado e Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (Cref11/MS).





Na abertura da atividade realizada na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 19h30 (horário de Brasília), na Câmara de Vereadores e que contou com a presença de autoridades municipais, o titular da pasta, Francisco Lopes Cardoso Júnior (Júnior Batata) agradeceu a presença de todos os presentes e destacou a importância da capacitação, que teve como objetivo preparar os profissionais para futuras competições. "Nosso intuito é que tenhamos bons profissionais na área da arbitragem para atuar em nossas competições e com isso melhorar a qualidade técnica desses profissionais", comentou ele.





Júnior lembrou que o curso teve 92 inscritos, sendo que 65 pessoas concluíram o curso, número inédito no Estado.





Representando a Fundesporte e o Cref 11, Domingos Sávio frisou a importância das parcerias para a oferta de cursos como o focado em arbitragem. "A capacitação na área dos desportos é de sempre de suma importância para os municípios. A arbitragem de futebol é muito necessária devido a quantidade de competições que são desenvolvidas em Mato Grosso do Sul no decorrer do ano e que demanda de profissionais qualificados. Agradeço a Prefeitura de Bataguassu pela parceria".





Sávio comentou que dentro do planejamento das ações do ano desenvolvidas pela Fundesporte está a realização de um fórum no próximo mês de março, que definirá novos cursos que serão ofertados para todo o Estado.





Já o vice-prefeito, Akira Otsubo (MDB), que esteve presente representando o chefe do Poder Executivo, Pedro Arlei Caravina (PSDB) agradeceu a parceria do Governo do Estado por apoiar os municípios com a oferta de cursos de capacitação. "Sabemos da importância do esporte para o município. Peço que todos vocês presentes valorizem essa oportunidade", finalizou.





Acompanharam a solenidade, os secretários municipais de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale; e de Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida; a diretora da Faculdade de Presidente Epitácio (FAPE /Uniesp), Maria Antonieta de Carvalho além de demais professores e servidores municipais.





CURSO





O curso presencial de capacitação “Regras de futebol de campo e diretrizes de arbitragem” teve início na sexta-feira, dia 7 de fevereiro e sequência até ontem, dia 9 de fevereiro. A atividade foi ministrada pelo professor Educação Física e especialista em treinamento esportivo Erlei Pires Dias.





Entre os conteúdos, foi explanado informações sobre as regras oficiais do futebol de campo, mudanças de regras 2019/2020, plano de trabalho dos árbitros, ética e moral na arbitragem, diretrizes e dinâmicas de arbitragem e jogos com arbitragens; com aulas teóricas e práticas.





O curso teve carga horária de 20 horas/aula e houve a disponibilização de certificado aos participantes.





Estiveram participando do curso que foi concluído ontem, dia 9 de fevereiro, acadêmicos de Educação Física das faculdades de Presidente Epitácio e da região; além de representantes dos municípios de Bataguassu, Brasilândia, Angélica, Anaurilândia, Deodápolis e Presidente Epitácio.





ASSECOM